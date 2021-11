Mühlenfelder Land

Sie arbeiten sachlich und konstruktiv zusammen, haben für ihre vier Dörfer schon viel erreicht. So war zwischen den Mitgliedern des Ortsrats Mühlenfelder Land denn auch nur eine kurze Abkühlung zu spüren, als es am Mittwochabend darum ging, den Ortsbürgermeister zu wählen. Die SPD und Ex-UWG-Mitglied Magdalena Itrich hatten bereits vorab ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben – auf einen folgenden Streit mit der eigenen Wählergemeinschaft hin war Itrich aus der UWG ausgeschieden und zur SPD gewechselt. Nicht wenige verstehen das als Betrug am Wähler.

Bei der Ortsbürgermeisterwahl im Mühlenfelder Land stimmen nur die SPD-Mitglieder für Heinz-Günter Jaster. Quelle: Kathrin Götze

Die CDU-Fraktion um Frank Hahn machte sich denn auch nicht mehr die Mühe, einen eigenen Kandidaten zu benennen, stimmte aber bei der Wahl von Jaster zum Ortsbürgermeister und Itrich zu seiner Stellvertreterin geschlossen dagegen. Diese setzten sich dennoch mit jeweils sechs zu fünf Stimmen durch – und Hahn gratulierte zügig und prompt.

Schließanlage für Fahrräder

Sachlich gab es noch nicht viel zu bearbeiten. Eine neue Sammelschließanlage mit beweglichen Boxen und Platz für 24 Fahrräder will der Ortsrat einstimmig auf den Weg bringen – die Stadtverwaltung brauchte ein Vorabvotum, um Fördergeld dafür zu beantragen. Wo die zweistöckige Anlage im Bahnhofsumfeld letztlich aufgestellt werden soll, könne man noch später beschließen, hieß es. Einer Skizze zufolge nimmt sie in etwa die Breite von sechs Autoparkplätzen ein. Sollte das Fördergeld fließen, müsste die Stadt Neustadt von den 60.000 Euro Kosten nur 6000 Euro selbst beisteuern – die Förderquote liegt bei 90 Prozent.

Auch zum geplanten Baugebiet Nördlich Meyerkampstraße in Dudensen nickten die Ortsratsmitglieder unisono. Und um historisch sinnreiche Straßennamen für das Hagener Baugebiet Am Linnenbalken zu finden, wollen sie den Ortshistoriker Heinz Busse befragen.

Ehrung für scheidende Mitglieder

Manfred Schiller (von links) hat 18 Jahre lang im Ortsrat mitgearbeitet, Thorsten Geisler macht nach 15 Jahren noch weiter – dafür gibt es Ehrennadeln von Heinz-Günter Jaster. Quelle: Kathrin Götze

Mit Urkunden, Ehrennadeln und Blumen verabschiedete Jaster einige Mitglieder aus dem Ortsrat. Arndt Linnemann verlässt das Gremium nach 20 Jahren Mitarbeit, Norbert Schiller nach 18 Jahren – fünf Jahre lang war er stellvertretender Ortsbürgermeister. Annika Kirchhoff scheidet nach vier Jahren aus dem Ortsrat, und Manfred Oelkers, der am Mittwoch nicht dabei sein konnte, geht nach fünf Jahren. Thorsten Geisler bekam eine Ehrung für 15 Jahre im Ortsrat, er bleibt dem Gremium erhalten.

Heinz-Günter Jaster (rechts) ehrt Arndt Linnemann für 20 Jahre Mitarbeit im Ortsrat. Quelle: Kathrin Götze

Sprecherin der SPD-Fraktion ist die neu gewählte Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber. Außer ihr gehören dieser Jaster, Itrich, Clemens Scharnhorst, Christian Schwertner und Hans-Otto Weidemann an. Für die CDU spricht weiter Frank Hahn mit Stellvertreter Falko Wolf – zur Fraktion gehören auch Benjamin Hoppe, Thorsten Geisler und Marco Niemeyer.

Von Kathrin Götze