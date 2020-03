Heimatmuseum Mardorf besitzt jetzt historischen Liebesbrief des denkwürdigen Wanderpredigers Gustaf Nagel

Naturmensch, Wanderprediger, Rechtschreib- und Lebensreformer – so kann das, was Gustaf Nagel auszeichnete, umschrieben werden. 1874 in Sachsen-Anhalt geboren, wollte er eigentlich Kaufmann werden. Seine Ausbildung brach er jedoch ab und baute sich eine Erdhöhle, in der er fortan lebte. Ein Sonderling ist er Zeit seines Lebens gewesen. Nagel wurde Vegetarier, ließ sein Haar lang wachsen, ging barfuß und kleidete sich „wie Jesus“. Erdhöhle und Kleidung trugen dazu bei, dass er in eine Klinik eingeliefert wurde, in der sein Geisteszustand untersucht werden sollte.

Mit 26 Jahren wurde er entmündigt, was ihn nicht davon abhielt, sich auf Wanderschaft zu begeben und überall dort, wo er ankam, zu Versammlungen einzuladen. Seine Popularität trug dazu bei, dass er mit der Polizei und auch der Kirche immer wieder in Konflikt kam. Dennoch gelang es ihm 1903, seine Entmündigung aufheben zu lassen. Danach eröffnete er in Arendsee ein Kneipp-Bad. Seine Schwierigkeiten mit Behörden und Anwohnern dauerten aber auch dort an.

Gustaf Nagel entschied sich 1907, Arendsee zu verlassen und kam nach Mardorf. Die Überlieferungen im Ort besagen, dass dieser erste Camper, dieser erste Hippie am Steinhuder Meer, zwar für Aufmerksamkeit sorgte, er alles in allem aber mit seinem ausgefallenen Lebensstil akzeptiert wurde. Zwei Jahre später war die Mardorfer Episode vorbei, und Nagel zog es wieder nach Arendsee, wo er einen „lebensreformerischer Naturpark“ anlegte. Er propagierte die freie Liebe, hatte zahlreiche Affären, war dreimal verheiratet, gründete die „deutsch-kristliche folkspartei“ und kandidierte für den Reichstag. Erfolglos.

1943 wurde Nagel als sogenannter Schutzhäftling in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert, weil er Joseph Goebbels einen Brief geschrieben hatte, in dem er dessen Gerede vom „Endsieg“ als Unsinn bezeichnet hatte. Von dort kam er ein Jahr später in eine Nervenheilanstalt, die er 1945 verlassen durfte. Daraufhin baute er seine Tempelanlage in Arendsee wieder auf und begann erneut, sich politisch zu engagieren. Nach der Ankündigung, den Herzog von Cumberland als „König von Deutschland“ krönen zu wollen, kam Gustaf Nagel 1950 erneut in eine Nervenheilanstalt, wo er zwei Jahre später starb.