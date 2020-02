Schneerener Heckrinder wurden von Wölfen gerissen

Schneeren

Die beiden Heckrinder-Kälber, die im Januar auf Flächen der Region bei Schneeren gerissen worden sind, sind Wölfen zum Opfer gefallen. Das hat das zuständige niedersächsische Umweltministerium jetzt in seiner Statistik zu Nutztierrissen im Lande vermerkt. Halter Stephan Ruhnow-Thieße war zuvor benachrichtigt worden.

Weitere Untersuchungen folgen

Genauere Angaben, ob etwa das berüchtigte Rodewalder Rudel dort zugegriffen hat, oder noch andere Wölfe, könnten bisher noch nicht gemacht werden. Wolfsberater Helge Stummeyer erläutert, dass nach den Rissen zunächst ein Schnelltest der gesicherten DNA-Spuren erfolge, damit die betroffenen Tierhalter Anträge auf Entschädigung oder Herdenschutz stellen könnten. Tiefer ins Detail gingen dann weitere Tests, anhand derer die Wanderbewegungen der einzelnen Tiere verfolgt werden könnten.

Die Heckrinder halten die Vegetation auf Naturschutzflächen am Rand des Moores kurz. Quelle: Bernd Haase

Eine Entschädigung hat Ruhnow-Thieße beantragt, Herdenschutz-Zäune kämen für die riesigen Flächen im Naturschutzgebiet aber nicht in Frage, die seine Rinder beweiden. Nach den beiden Rissen im Januar habe er die Herde und das umliegende Gelände genau beobachtet, bisher aber keine Hinweise mehr auf Wölfe in der Nähe gefunden, sagt der Landwirt. Entwarnung will er aber noch nicht geben. „Die Wölfe wandern weit, wer weiß, wann sie mal wieder hier durchkommen“, sagt er.

Von Kathrin Götze