Neustadt

Weil die übliche Karnevalsfeier in diesem Jahr ausfallen musste, haben Schüler der Hans-Böckler-Grundschule viele bunte Bilder gemalt. Der Förderverein hatte zu einem Malwettbewerb rund um das närrische Treiben aufgerufen und hat nun die Sieger gekürt. 56 Bilder aus allen Jahrgangsstufen musste die Jury vorab bewerten. „Wir haben ganz unterschiedliche Werke bekommen“, sagt Julia Donker vom Förderverein. Von der gezeichneten Feier bis zum Wunschkostüm reichte die Auswahl der Motive.

Neustädter Geschäfte stiften Gutscheine

Gemeinsam mit Konrektorin Julia Mahrhold hat Donker am Dienstag Urkunden und Gutscheine von Neustädter Geschäften an die jeweils Erstplatzierten der Jahrgänge übergeben. „Der Bauverein Neustadt hat uns bei dieser Aktion unterstützt und sich mit einer Spende beteiligt“, sagt sie. Eine willkommene Unterstützung, denn ausgefallene Veranstaltungen haben an den Rücklagen des Fördervereins gezehrt. Die 500 Euro haben geholfen, jeden Teilnehmer mit einem Preis zu bedenken. „Wir wollten gern auch das grundsätzliche Engagement würdigen. Deswegen sollte keiner der Schüler leer ausgehen und es gab für jeden etwas“, sagt Marhold.

Bilder werden in der Schule ausgestellt

Viele Bilder sind mit zusätzlichen Bastelarbeiten geschmückt. Nach der Preisübergabe im kleinen Rahmen mussten die jungen Künstler die Ergebnisse ihrer Arbeit erst einmal wieder abgeben: Sie werden in den nächsten Wochen in der Schule ausgestellt.

Von Mirko Bartels