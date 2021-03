Neustadt

Mit selbst gestalteten Taschen aus Baumwollen wollen Grundschüler aus Hagen die Arbeit in einem südafrikanischen Kinderheim unterstützen. Den Kontakt hat Martina Cordes aus Borstel hergestellt. Sie ist seit 19 Jahren pädagogische Mitarbeiterin der Schule und hat vor drei Jahren einen besonderen Urlaub in Südafrika verbracht. Bei einer Reise in ihr Traumland hat sie als Freiwillige in einem sozialen Projekt gearbeitet.

„Das Kinderheim für Säuglinge in Pinetown hat mich damals sehr beeindruckt“, sagt Cordes. Die Stadt liegt in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal in der Nähe von Durban. Die Leiterinnen der Einrichtung haben ihr privates Wohnhaus so umfunktioniert, das dort bis zu zwölf Kinder betreut werden können. Finanziert wird die Arbeit es ausschließlich über Spenden.

Unterstützung von Kirche und Privatleuten

Aus den tiefen Eindrücken vor Ort ist in der Zwischenzeit eine starke Freundschaft entstanden. „Eigentlich wollte ich bereits im vergangenen Jahr wieder nach Pinetown“, sagt Cordes. Daraus wurde wegen der aktuellen Pandemielage nichts. Ob sich in diesem Jahr eine Reise realisieren lässt, bleibt offen. „Wir haben trotzdem regelmäßigen Kontakt.“ Um die Einrichtung aus dem fernen Deutschland zu unterstützen, hat die Borstelerin bei verschiedenen Aktionen bereits Geld gesammelt und Unterstützung von ihrer Kirchengemeinde und Privatleuten bekommen.

Mit der aktuellen Aktion will sie nicht nur das Baby-Hope-House unterstützen, sondern zusätzlich etwas für der Umweltschutz tun. „Mir ist aufgefallen, das sämtliche Einkäufe in Afrika in Plastiktüten eingepackt und transportiert werden. Wenn ich mit beim Einkaufen mit meinem Mehrwegstoffbeutel unterwegs bin, werde ich immer wieder ungläubig angesehen“, sagt Cordes. Ihre Idee: Mit bedruckten Beuteln Werbung für das Kinderheim machen und per Mehrfachverwendung dem Plastikmüll entgegentreten.

Insgesamt 50 Einkaufstüten haben Grundschüler aus Hagen bemalt. Die sollen nun in Südafrika verkauft werden. Quelle: privat

„Um die Tragetaschen zu einem echten Hingucker zu machen, hatte ich den Einfall, sie von Schülern mit afrikanischen Motiven bemalen zu lassen“, sagt sie. Unterstützung kam von der Grundschule in Hagen. Die Schüler der dritten Klassen seien „Feuer und Flamme“ für das Projekt gewesen, heißt es von der Schule. 50 Unikate sind entstanden und sollen nun auf einem Markt in Südafrika verkauft werden. „Der Erlös kann dann direkt an das Kinderheim gehen“, sagt Cordes. Dabei sind die Grundschüler quasi Wiederholungstäter: Bereits zur ersten Reise von Cordes hatten Hagener Kinder bunte Tischsets und Hampelmänner aus Pappe als Mitbringsel gebastelt.

Von Mirko Bartels