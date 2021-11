Begegnung der Generationen am Mahnmal: Die Konfirmandinnen Isa-Marleen Kirchhoff und Tialda Sophie Drechsler (gelbe Jacke) haben zur Gedenkfeier am Volkstrauertag die Lebensgeschichten Hagener Weltkriegsopfer verlesen. Am Mahnmal trafen sie die Nachkommen des in russischer Kriegsgefangenschaft gestorbenen Pastors Hans von Jan, seine Tochter Elisabeth und den Sohn Wolfgang von Jan. Quelle: Mario Moers