Neustadt

Eine 86-jährige Frau aus Neustadt-Hagen ist seit Sonntagnachmittag verschwunden. Die Polizei hat ein Foto der Vermissten veröffentlicht und bittet um Mithilfe. Selbst eine Suche per Hubschrauber und mit Spürhund brachte bislang keinen Erfolg. Die Seniorin ist dement, Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Margarethe S. wurde zuletzt gegen 9.30 Uhr in ihrem Wohnhaus an der Straße Am Bahnhof gesehen. Ihr Lebensgefährte brach da für Erledigungen auf. „Bei seiner Rückkehr gegen 14 Uhr war die Frau verschwunden“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Nachdem S. auf dem Grundstück und in der näheren Umgebung nicht entdeckt werden konnte, wählte der Mann den Notruf. Auch die Polizei suchte erfolglos über Stunden.

Rote Mütze und lilafarbene Jacke

Margarethe S. verschwand am Sonntag irgendwann zwischen 9.30 und 14 Uhr. Quelle: Polizei Hannover

Die Gesuchte ist etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ihre langen weißen Haare offen. Vermutlich war Margarethe S. mit einer roten Mütze, einer lilafarbenen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet, als sie das Haus verließ.

Zeugen, die die 86-Jährige gesehen haben oder etwas zu ihrem Aufenthaltsort wissen, können sich per Telefon unter (05032) 95 59-115 bei der Polizei melden.

Von Peer Hellerling