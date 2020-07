Das erste Kulturelle Picknick nach der Corona-Zwangspause auf dem Haasenhof in Neustadt-Mandelsloh war ein voller Erfolg: An zwei Tagen erlebten die Besucher Musik und Kunst unter freiem Himmel und stöberten an Kunstwerkständen. Die Pandemie wurde dabei kreativ aufgegriffen – von Walk-Acts und in Lesungen.