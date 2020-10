Mandelsloh

Mit anspruchsvollen Kompositionen aus Musik und Wein will das Team vom Haasenhof Mandelsloh sein Publikum am Freitag, 30. Oktober, ab 19 Uhr verwöhnen. Dazu hat Familie Haas Jazz-Sängerin Anja Ritterbusch, den Pianisten Eike Wulfmeier und den Winzermeister Bernd Runkel aus Rheinhessen eingeladen. Runkel wird seine mehrfach prämierten Weine vorstellen und auf herzliche Art durch das Programm führen.

Dazu bekommen die Besucher passende Leckerbissen serviert. Es gehe darum, den Abend ausschließlich zu genießen und die Sorgen der vergangenen Monate in den Hintergrund treten zu lassen. Ganz verschwinden werden sie allerdings nicht: Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich, und zwar per E-Mail an info@haasenhof.de oder unter Telefon (0 50 72) 7 72 16 55.

Anja Ritterbusch und Eike Wulfmeier sind am Freitag im Haasenhof für die Musik zuständig. Quelle: Jo Titze

Haasenhof-Team versucht, durchzuhalten

„Mit all unseren Veranstaltungen versuchen wir, trotz der enormen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie den Betrieb im Haasenhof aufrechtzuerhalten und bis ins hoffentlich wieder leichter zu organisierende Frühjahr durchzuhalten“, schreibt Ingmar Haas in der Ankündigung. Das Team gebe sein Bestes, um die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, Gäste und Mitarbeiter nicht zu gefährden.

Am Sonnabend und Sonntag öffnet auch das Hofcafé auf dem Haasenhof, Wiklohstraße 6, und zwar jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Von Kathrin Götze