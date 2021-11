Helstorf

Der Ortsrat Helstorf steht geschlossen hinter Ortsbürgermeisterin Silvia Luft. In der konstituierenden Sitzung am Mittwoch bestätigte das Gremium sie einstimmig im Amt, bei einer Enthaltung. Lediglich die Gewählte selbst enthielt sich ihrer Stimme. Zu ihrem Stellvertreter wurde der SPD-Abgeordnete Hans-Peter Matthies gewählt. Die FDP-Einzelvertreterin Ute Bertram-Kühn wurde für ihre 20-jährige Mitgliedschaft im Ortsrat ausgezeichnet.

Grundschule bleibt Thema

Die Grundschule Helstorf könnte bald durch einen Neubau ersetzt werden. Noch ist nicht beschlossen, ob neugebaut oder saniert wird. Quelle: Alexander Plöger (Archiv)

Zum Beginn der neuen Amtsperiode blickte Luft, die auch Vorsitzende des CDU-Stadtverbands ist, zurück auf die Erfolge der letzten fünf Jahre. „Diese Zeit war sicher geprägt durch die Standortfrage. Ich freue mich, dass der Ortsrat unter dieses Thema einen wunderschönen Haken machen kann“, so Luft. Ganz so kam es allerdings nicht. Denn gleich in der ersten Bürgerfragestunde meldete sich der Vater eines Grundschulkinds zu Wort.

Lesen Sie auch Neustadt: Rat stimmt mit knapper Mehrheit für Schulstandort Helstorf [2021]

Wie geht es weiter nach den Sommerferien?

„Das Jahr nähert sich dem Ende und als Eltern wissen wir immer noch nicht, ob unser Kind das nächste Schuljahr die vierte Klasse in Helstorf oder Mandelsloh beginnt“, fragte Roland Franke in Richtung der Politik. Nach dem viel diskutierten Ratsentscheid im Oktober, der in der Konsequenz die Aufgabe des Standorts Mandelsloh bedeutet, ist noch unklar, wie in der Übergangsphase bis zu einer Sanierung oder einem Neubau weiter unterrichtet wird. Aktuell werden in Helstorf noch dritte und vierte Klassen beschult. Wie es nach dem Ferien 2022 weitergeht, hängt davon ab, für welche Sanierungs- oder Neubauvariante der neue Rat sich entscheidet. „Wir werden versuchen, schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Der Ortsrat begleitet das, federführend liegt diese Aufgabe aber beim Rat“, sagt Luft.

Stadt spricht mit Schulbehörde

Bürgermeister Dominic Herbst hat derweil angekündigt, sich in der Angelegenheit mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Hannover zu besprechen. Ein Treffen sei bereits anberaumt. Herbst macht keinen Hehl daraus, dass er den Ratsentscheid für den Standort Helstorf für falsch hält. „Wir haben einen Ratsbeschluss, der nicht spiegelt was sich die Verwaltung und der Bürgermeister gewünscht haben“, sagt er. Er selbst und die beteiligten Fachleute halten Mandelsloh für den geeigneteren Standort. Von dem Treffen mit der Behörde verspreche man sich nun Hilfe bei dem weiteren Vorgehen. „Für uns ist die Situation neu. Wir müssen uns überlegen, wie es nun weitergehen kann“, sagt Herbst.

Von Mario Moers