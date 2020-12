Neustadt

Große Mengen Pflanzenschutzmittel haben Einbrecher aus der Lagerhalle eines Agrarhandels in Hagen gestohlen. Die unbekannten Diebe müssen nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 5. Dezember, und dem darauf folgenden Montag in das Gebäude an der Hagener Straße eingebrochen sein. Dort hebelten sie Türen zu weiteren Lagerräumen auf. Auch ein in der Halle befindlicher Transporter wurde geknackt. Der war allerdings leer. Die Polizei ermittelt, ob es möglicherweise einen Zusammenhang mit vergleichbaren aktuellen Fällen in Niedersachsen gibt. „Es gibt Hinweise, dass möglicherweise gerade eine Tätergruppe unterwegs ist“, sagt Kriminalhauptkommissar Jürgen Winkler. Die Polizei Neustadt nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (0 50 32) 9 55 90 entgegen.

Von Mario Moers