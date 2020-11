Leese

Sind Kriegsdenkmäler noch zeitgemäß? Hat der Volkstrauertag als ritualisierte Gedenkfeier eine Zukunft, wenn immer weniger Menschen die Gedenkfeiern besuchen? Als Vorsitzender des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Niedersachsen beschäftigen diese Fragen auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD).

Herr Tonne, kann Frieden vermittelt werden vor Denkmälern die Stahlhelm und Eisernes Kreuz zieren?

Absolut, aber es muss erklärt werden. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war der Volkstrauertag eher ein Heldengedenktag. Das hat sich richtigerweise sehr gewandelt. Heute macht der Volksbund viel Jugendarbeit. Er hilft auch dabei gefallenen Soldaten nicht nur einen Namen zu geben, sondern eine Geschichte.

Meinen Sie die Würdigung der menschlichen Schicksale oder auch die kritische Auseinandersetzung?

Wir haben einen großen Schwerpunkt bei der Auseinandersetzung mit der Täter-Opfer-Perspektive gesetzt. Häufig ist das ein und dieselbe Person. Ich meine also eine kritische Auseinandersetzung. Auch mit den Fragen: Was macht Täter zu Tätern? Opfer zu Opfern? Wie handeln Menschen in Gewaltregimen und in Kriegssituationen? Und wo ist jemand „Held“ in solcher Geschichte?

Ich rate dazu, solche Auseinandersetzung auch in kleinen Kommunen zu beginnen, wo nahezu jeder jeden kennt. Und ebenfalls in der eigenen Familiengeschichte. Auch wenn man diese Person, der man auf der Spur ist, mit etwas ganz anderem verbindet, einem ganz anderen Gesicht, ganz anderen Gefühlen. Selbst wenn es persönlich schwer fällt.

Was könnte die Konsequenz für den Umgang mit den Denkmälern sein?

Zum Jahrestag der Pogromnacht war ich bei der Einweihung eines Mahnmals für alle Opfer des Nationalsozialismus in Nienburg. Dort ist es, meine ich, sehr gut gelöst worden. Das Mahnmal für die Gefallenen mit einer traurigen Mutter als Bild und einem Text in der Art von „Heldenhaft gestorben fürs Vaterland“ haben sie auf der Rückseite ergänzt. Haben geschrieben, dass an einem solchen Tod nichts Heldenhaftes und Vaterländisches ist und das Denkmal kommentiert. Direkt daneben steht nun ein Mahnmal für alle Opfer des Nationalsozialismus.

Das ist aber nur ein guter Weg von vielen. Ich befürworte auf jeden Fall, die Weltkriegs-Denkmäler nicht auszuradieren und wegzunehmen, sondern andere Formen zu finden. Das kann auch die Rede zum Volkstrauertag sein.

Das Publikum bei den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag wird immer älter und weniger. Können Sie sich vorstellen, dort etwas zu verändern?

Ich werbe für die Veränderung der Abläufe am Volkstrauertag. Im nächsten Jahr wollen wir im Volksbund das Thema „Geflohen, vertrieben, angekommen“ aufgreifen. Zu denjenigen, die Flucht, Gewalt erlebt haben in der Erinnerung des Zweiten Weltkrieges. Das erleben wir hier und heute doch genauso beziehungsweise haben es erlebt, nach 1945 mit den Flüchtlingen aus den Ostgebieten, in den Neunzigerjahren mit den Russlanddeutschen, 2015 mit den Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran. Das wollen wir kombinieren.

Mein Stellvertreter im Volksbund hat es in Osnabrück vorgemacht. Er hat den Volkstrauertag mit Geflüchteten gestaltet, die vor drei, vier Jahren hierhergekommen sind. Hat sie von ihren Erfahrungen erzählen lassen. Das veränderte den Kreis derjenigen, die sich von der Feier zum Volkstrauertag angesprochen fühlten.

Ein einfaches „Weiter so“ wäre kontraproduktiv. Die Feiern dürfen aber auch nicht wegfallen. Einer Schlussstrich-Debatte müssen wir uns energisch widersetzen.

