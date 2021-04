Neustadt

Das Zugangstor ist offen, und mächtige Wandflächen locken. An der Südseite des alten Hallenbads in Neustadt haben schon etliche Sprühdosenkünstler ihre Werke hinterlassen. Seit acht Tagen ist das Gebäude als legale Graffiti-Fläche freigegeben. Und offensichtlich genießen es auch Könner der Szene, auf diese Weise ganz in Ruhe ein Bild gestalten zu können.

Zur Galerie Bevor es eines Tages abgerissen wird, kommt Neustadts altes Hallenbad noch einmal zu Ehren. Die gut zugängliche Südwand ist als Graffiti-Fläche freigegeben. Bereits nach acht Tagen gibt es da eine ganze Menge zu sehen.

In dem farbenfrohen Wust sind beeindruckende Werke zu erkennen. Vielfach sind es Schriftzüge, deren Bedeutung sich vor allem den Verfassern und anderen Kennern erschließen, so liebevoll sie auch ausgeführt sind. Was lesbar ist, ist mal bedeutungsschwer, mal eher dadaistisch. Eine Inschrift erinnert an eine Jüdin aus Neustadt: Ida Rosenberg, geboren 1866 in Neustadt, ermordet 1944 im KZ Theresienstadt – daran wollte ein Künstler oder eine Künstlerin erinnern. Ein anderer informiert die Welt über seine Freude an der Familie: „Bisk is beste Schwiegersohn.“

Von Kathrin Götze