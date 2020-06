Neustadt

Schöne Überraschung: Schüler der Grundschule Poggenhagen und der Hans-Böckler-Schule in Neustadt haben Glücksbotschaften für 195 Senioren gemalt, gebastelt und geschrieben. Die ersten dieser Botschaften haben die Bewohner der Seniorenresidenz Am Leinebogen erhalten.

„Was ist denn das?“ Diese Frage haben die Koordinatorin von Neustadts Freiwilligenzentrum, Angela Bleischwitz, und Sabine Keßler mehr als einmal gestellt bekommen. Nach kurzer Erläuterung hielten sie ihre Kartons tief genug, damit die Senioren sich ein Geschenk nach ihrem Geschmack aussuchen konnten. Briefe und Bilder, Mobiles und Geschenkanhänger stapelten sich dort, sodass die Wahl manchmal eine Weile dauerte.

Eine Glücksbotschaft will gut ausgewählt sein. Quelle: Beate Ney-Janßen

Senioren eine Freude zu machen, sei im Mai ihre Überlegung gewesen, sagt Bleischwitz. In einer Zeit, in der Besuche kaum oder gar nicht möglich waren. Etwas für die Seele sollte es sein.

Kinder in der Notbetreuung malen, basteln, schreiben

Auf Bleischwitz’ Aufruf, Glücksbotschaften zu gestalten, meldete sich Keßler. Sie wollte gern in den beiden Grundschulen, in denen sie pädagogische Mitarbeiterin ist, die Idee vortragen. Das fand Interesse bei den Schulleitungen, und Keßler begann, die Kinder in der Notbetreuung zu motivieren – mit viel Erfolg, wie nahezu 200 Grußbotschaften an die Senioren belegen.

Nachdem die beiden Frauen die Seniorenresidenz verlassen hatten, stand für sie noch ein weiterer Besuch auf dem Plan. Auch im Altenzentrum St. Nicolaistift wollten sie den Bewohnern „etwas für die Seele“ überreichen.

Von Beate Ney-Janßen