Empede

Schlag auf Schlag geht es weiter mit dem Glasfaserausbau im Neustädter Land: Die Stadtwerke führen den Ausbau für ihre Marke Rasannnt als nächstes in Empede fort. In dem kleinen Leinedorf haben sich rund 100 Haushalte für einen Anschluss entschieden. Eine beachtliche Zahl angesichts der Tatsache, dass Empede und Himmelreich gemeinsam gerade gut 650 Einwohner zählen. „In Empede ist der Zustand hinsichtlich verfügbarer Internetanbindungen und -geschwindigkeiten derzeit sehr unbefriedigend“, sagt Ortsbürgermeister Ulrich Baulain. Er freue sich, dass das nun anders wird.

Buchungen sind noch möglich

Wer sich zügig entscheidet, könne noch einen kostenlosen Hausanschluss buchen – so lange, bis die Baukolonne mit dem jeweiligen Straßenzug fertig ist, sagt Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat. Bürgermeister Dominic Herbst sagte, mit jedem Ausbau werde das Neustädter Land als Wohnort attraktiver. Die Firma Hiller übernimmt den Ausbau, die Anwohner werden jeweils vorab per Post über geplante Bauarbeiten in ihrer Straße informiert.

Anzeige

Die Stadtwerke und ihre Konkurrenz Northern Access sind zufrieden mit der Nachfrage nach ihren Angeboten. In den nächsten drei Wochen sollen zwei weitere Ortsteile bekannt gegeben werden, in denen es zeitnah losgeht, sagt Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat. Anschließend gibt es einen neuen Stichtag, bis zu dem die Bewohner der weiteren Ortsteile Vorverträge abschließen können, damit ihr Dorf in der Reihenfolge nach vorne rückt. Auch der Ausbau in Mariensee sei bereits gestartet, sagt Schlakat.

Von Kathrin Götze