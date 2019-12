Der Waldspielplatz Grinderwald ist in Gefahr – der Gemeinde fehlt Geld

Neustadt/Linsburg

Viele Neustädter haben dort schon als Kinder gespielt. Der Waldspielplatz im Grinderwald musste kürzlich wegen diverser Mängel an den Holzspielgeräten komplett gesperrt werden. Nun sinnen viele seiner Fans auf Abhilfe.

Der Spielplatz befindet sich etwa 1,5 Kilometer südlich des Ortskerns von Linsburg (Kreis Nienburg) im Grinderwald. Bis vor Kurzem war der Spielplatz ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit kleinen und großen Kindern – sie kamen auch aus dem Neustädter Land, speziell den nahen Ortschaften Nöpke und Borstel. Nun hängt rot-weißes Flatterband an vielen der hölzernen Geräte. Jörg Brüning, Leiter der Revierförsterei Grinderwald und Ratsherr in der zuständigen Samtgemeinde Steimbke, berichtet, dass manche Eltern selbst schon als Kinder dort gespielt haben. Das Besondere an diesem Spielplatz sei, dass nicht nur die Kinder dort spielen könnten, sondern dass er ein Naturerlebnis für die ganze Familie biete, findet Brüning.

Spielplatz wurde zuletzt 2012 restauriert

Der Spielplatz wurde im Jahr 2012 unter der Leitung des Revierförsters mit Unterstützung der Gemeinde Linsburg, der Samtgemeinde Steimbke, den Landesforsten und von vielen ehrenamtlichen Helfern restauriert. Nach Feststellungen eines Gutachters entsprechen die Holzspielgeräte nun aber nicht mehr den Sicherheitsanforderungen nach DIN-Norm, daraus resultieren Haftungsrisiken. Daher ist der Waldspielplatz bis auf weiteres gesperrt.

Die Holzspielgeräte auf dem Abenteuerspielplatz im Grinderwald können aus Sicherheitsgründen zur Zeit nicht benutzt werden. Quelle: Bernd Andermann

Gemeinde Linsburg will den Spielplatz erhalten

Doch nach Aussagen von Mirko Harmening aus dem Linsburger Gemeinderat soll der idyllische Waldspielplatz erhalten bleiben. Das Gremium hatte sich in einer seiner letzten Sitzungen einstimmig dafür ausgesprochen, dass das Aushängeschild der Gemeinde Linsburg erhalten bleibt, berichtet Harmenings Kollegin Ulrike Klug. Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, zu der auch Mirko Harmening, Birger Lerch und Jörg Brüning gehören. Etliche Spielgeräte müssen dringend erneuert werden, unter anderem der Kletterturm, die Seilbahn und die Rutsche.

Spendensammlung läuft langsam an

Die Spielgeräte könnten restauriert oder erweitert werden, sobald genug Geld zur Verfügung stehe, sagt Brüning. Allerdings geht es um mehrere Zehntausend Euro, die könne die Gemeinde Linsburg nicht allein aufbringen. Brüning zeigt sich zuversichtlich, dass auch die Landesforsten sich beteiligen. Einige Betriebe haben bereits eine finanzielle Unterstützung signalisiert. Erfreut berichtet Ratsherr Harmening, das kürzlich ein Linsburger anlässlich seines 50. Geburtstages auf Geschenke verzichtet und um Spenden für den Spielplatz gebeten hat.

Die Neustädter Geschäftsfrau Maggie Rusyniak sammelt in ihrem Kleidergeschäft KlaMotte Wechselgeldspenden für den Waldspielplatz. Quelle: Kathrin Götze

Jedoch sei man unbedingt auf weitere Spenden dringend angewiesen, sagt Jörg Brüning. Die Samtgemeinde Steimbke hat ein Spendenkonto eingerichtet, Informationen dazu gibt es bei der Samtgemeinde unter Telefon (05026) 98080. Förster Brüning ist unter Telefon (0171) 7609946 erreichbar. In Neustadt sammelt Maggie Rusyniak vom Kinderkleidungsgeschäft KlaMotte an der Windmühlenstraße Wechselgeldspenden für den Waldspielplatz, die sie anschließend großzügig aufrunden will. Sie sei vor zwei Jahren das erste Mal mit ihren Töchtern da gewesen und habe sich sofort in den Ort verliebt, sagt die Geschäftsfrau.

