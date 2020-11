Bordenau

Ein feierliches Gelöbnis auf dem Bordenauer Sportplatz war für den 12. November geplant. Es ist der 65. Gründungstag der Bundeswehr und der 265. Geburtstag des Generalleutnants Gerhard Johann David von Scharnhorst, der in Bordenau zur Welt kam und als gedanklicher Vater der Wehrpflicht gilt.

Bis heute zählt der preußische Heeresreformer Scharnhorst zu den berühmtesten Menschen, die aus Bordenau stammen. Bereits am 12. November 1905 wurde Scharnhorst zu Ehren ein Denkmal enthüllt, welches nur wenige Meter von seinem Geburtshaus entfernt steht, in Bordenau meist als Rittergut bezeichnet. Seit Gründung der Bundeswehr finden regelmäßig Gelöbnisfeiern im Scharnhorst-Geburtsort statt.

Der Name Scharnhorst ist geläufig

Direkte Nachfahren mit seinem Nachnamen gibt es nicht, dennoch ist der Name Scharnhorst in Neustadt und Umgebung häufig anzutreffen. Sogar ein Stadtteil heißt Scharnhorst, in Bordenau wurde ein Straße nach dem Heeresreformer benannt und von Lebensmittel- oder Getränkehändler bis Tagesmutter tragen zahlreiche Bordenauer den berühmten Nachnamen. Der 1949 geborene Maler Gerhard Scharnhorst, der ebenfalls ein gebürtiger Bordenauer ist, auch wenn er jetzt in Braunschweig lebt und arbeitet, trägt sogar den identischen Vornamen des berühmten Mannes, allerdings ohne das „von“.

12. November ist ein wichtiges Datum in Bordenau

Auch ein Scharnhorst-Komitee Bordenau existiert als eingetragener Verein. Dessen Präsident Klaus-Jürgen Kortmann ist in Emden zu Hause, war lange Zeit in Neustadts Stadtverwaltung tätig und hält das Andenken an Scharnhorst bis heute hoch. Klarer Fall, dass der 12. November 2020 in Kortmanns Kalender fest reserviert war. Aber Corona fügte dem preußischen General und allen, die seiner gedenken wollen, eine kleine Schlappe zu.

Gerhard von Scharnhorst wurde in Bordenau geboren. Quelle: Scharnhorst-Komitee

Geplant war das Gelöbnis mit einer größeren Zahl von Rekruten der Panzerlehrbrigade 9. Auch das Landeskommando Niedersachsen, welches in Nienburg Reservisten ausbildet, hatte 90 Teilnehmer aus allen Teilen der Bundesrepublik gemeldet.

Schüler hätten Sicherheitsbereich passieren müssen

Doch aus Gründen des Infektionsschutzes wurde der Umfang der Veranstaltung Stück für Stück zurückgefahren, und schließlich wurde sie ganz abgesagt. „Es war beim letzten Planungsstand ohne Angehörige der Rekruten und ohne Öffentlichkeit angedacht“, berichtet Dirk Kemmerich. Er ist Major der Reserve und hätte mit zahlreichen Reservisten von 7 bis 16 Uhr das Unterstützungspersonal gestellt.

Da an besagtem Donnerstag in der Grundschule, sie heißt natürlich Scharnhorst-Grundschule, regulärer Unterricht geplant ist, hätten die Schüler durch den militärischen Sicherheitsbereich hinein- und hinausgehen müssen. „Das hielt keiner für ein gute Idee“, sagt Kemmerich. So stand die Summe der Widrigkeiten in keinem Verhältnis zum Anlass, weshalb das öffentliche Gelöbnis auf dem Bordenauer Sportplatz in diesem Jahr ausfällt.

Gelöbnis des Versorgungsbataillons findet in der Kaserne statt

Jetzt wird das Versorgungsbataillon 141 aus Luttmersen in der Wilhelmstein-Kaserne das Gelöbnis ohne Öffentlichkeit und ohne Angehörige am 12. November durchführen, und in Bordenau bleibt alles so, wie es ist. Allein die Erinnerung mag dem einen oder anderen noch gegenwärtig sein. Welcher Ort hat schon einen Sportplatz, auf dessen Rasen schon mehrere deutsche Verteidigungsminister standen?

Verteidigungsminister Peter Struck im weißen Mantel bei der Abschlussveranstaltung zu 50 Jahre Bundeswehr. Sie fand im November 2005 mit einem feierlichen Gelöbnis in Bordenau statt. Quelle: Peter Steffen

