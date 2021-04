Neustadt

Taschendiebe haben sich am Mittwoch, 14. April, mindestens dreimal an Handtaschen bedient, die Kunden an oder in den Einkaufswagen gelassen hatten. Betroffen waren Discounter im gesamten Stadtgebiet, wie Ralf Sebesta, Leiter des Neustädter Kriminalermittlungsdienstes, meldet. Die Geschädigten, jeweils „ältere Mitbürger“, wie er sagt, vermissten ihre Geldbörsen. Sie hätten Hinweise geben können.

Polizei plant gezielte Präventionskampagne

Vermutlich waren zwei Frauen osteuropäischer Herkunft die Täterinnen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Sebesta appelliert, beim Einkauf die Wertsachen nicht unbeobachtet zu lassen. Er geht davon aus, dass es noch mehr Geschädigte gibt und bittet alle, die nach einem Einkauf am Mittwoch Geld vermissten, sich bei der Polizei zu melden. In der nächsten Woche plane die Polizei eine gezielte Präventionskampagne zum Thema.

Von Kathrin Götze