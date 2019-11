Neustadt

Am 9. November um 11.30 Uhr in Neustadts Fußgängerzone: In der Mittelstraße ist mehr los, als in den anderen Straßen. Der Grund: Rund 80 Menschen haben sich dort versammelt, wo bis zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 Neustadts Synagoge ein offenes Haus war. Sie wollen den Opfern der NS-Zeit gedenken.

