Den Kaffee oder das Essen in der Sonne genießen zu können, hat während der Pandemie einen besonderen Wert. „Man kann beobachten, dass die Leute lieber draußen sitzen, als im Restaurant“, berichtet Katrin Kalogeropoulos. Sie betreibt mit ihrem Mann Taki die Grillstube Bei Katrin am Rundeel in Neustadt. „Die Leute sind vorsichtig“, sagen beide, sieben Monate nach Beginn der Corona-Krise.

Der besonderen Bedeutung, die der Außenbewirtung gerade zukommt, will nun auch der Ortsrat der Kernstadt Rechnung tragen. Das Gremium sprach sich in dieser Woche einstimmig für eine Verlängerung der zum Sommerbeginn vereinbarten Erleichterungen für die Kernstadt-Gastronomen aus. Konkret geht es dabei um die Erlaubnis, auch zwischen Oktober und März Tische und Stühle im öffentlichen Außenbereich zu nutzen. Gebühren sollen dafür möglichst keine Anfallen. „Gerade dem Leben in der Innenstadt täte dieser Schritt sehr gut“, sagt Ortsbürgermeister Johannes Laub.

Auch die Gäste der Marktstraßen-Bäckereien nutzen gern das Sitzangebot an der frischen Luft. Quelle: Mario Moers

Wirte sollen zwei Jahre lang von Gebühren befreit werden

Die sogenannten Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtung wurden den Kernstadt-Gastronomen auf Anregung des Ortsrats bereits im Frühsommer erlassen – rückwirkend für das ganze Jahr. In der Stadtverwaltung ist man bereits dabei, eine langfristige Ausweitung der Erleichterungen vorzubereiten. Angedacht ist, die Satzung so zu ändern, dass für zwei Jahre weder Gebühren anfallen noch eine Beschränkung des Nutzungszeitraums gilt.

Aktuell dürfen Tische und Stühle nur zwischen Ende Februar und Ende Oktober auf städtischen Flächen, wie etwa der Marktstraße, aufgestellt werden. „So wollte man Stuhllager in der Fußgängerzone vermeiden“, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley.

„Den Ausfall des Stadtfests und anderer großer Veranstaltungen haben wir deutlich gespürt“, sagt Erdal Canpolat, der mit seiner Frau Barbara den City-Grill in der Marktstraße betreibt. Quelle: Mario Moers

„Ein Cent ist ein Cent“

Die Einsparungen, die den Gastronomen durch den Verzicht auf die Gebühren entstehen, sind nicht riesig. So kostet das Aufstellen von Tischen und Stühlen pro Quadratmeter jährlich 12 Euro. Ragt ein Sonnenschutz oder Vordach in den öffentlichen Raum, fallen jährlich 150 Euro an. Erdal Canpolat, der mit seiner Frau Barbara den City-Grill in der Marktstraße betreibt, schätzt aber auch die kleine Ersparnis. „Ein Cent ist ein Cent, die Ausgaben summieren sich ja“, sagt er.

Insbesondere die ersten drei Monate der Corona-Pandemie hätten einen extremen Umsatzverlust bedeutet. Seit dem Sommer laufe es wieder besser. „Den Ausfall des Stadtfests und der großen Veranstaltungen haben wir deutlich bemerkt“, erzählt Canpolat. Dass sie die Tische über den Oktober hinaus nutzen werden, sei dennoch eher unwahrscheinlich. „Aber vielleicht ist es eine gute Idee, während es Corona gibt“, sagt er.

Von Mario Moers