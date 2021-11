Neustadt

Nur wer die Natur kennt, kann sie auch schützen. Dieses Credo hat Karl-Heinz Garberding sein Leben lang begleitet. Damit insbesondere junge Menschen diese Natur kennenlernen können, ist der Großenheidorner jahrzehntelang auf Pirsch gewesen, hat Tierstimmen eingefangen und daraus Rundfunkbeiträge gemacht. Seine Sammlung von Vogelgezwitscher über brunftige Hirsche bis zum Zirpen der Grillen hat er nun der KGS Neustadt geschenkt.

Würdige Feierstunde

Das Geschenk ist der KGS eine Feierstunde wert gewesen. Inklusive Bürgermeister Dominic Herbst und mit so vielen Schülern im Saal, wie in Corona-Zeiten vertretbar sind. „Das Archiv wird allen Schulen Niedersachsens zugänglich gemacht“, sagte Biologielehrer Mathias Fuchs. Der Kontakt zum Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) sei hergestellt, bald würden die Daten hochgeladen. Erste Ideen für den eigenen Unterricht hat er ebenfalls. Ein Hör-Memory und ein „10 x 10 der Artenvielfalt“ schweben ihm vor.

In der kleinen roten Festplatte, die Garberding an Fuchs überreichte, steckt ein Gigabyte Daten aus 40 Jahren mit dem Mikrofon in der Natur. „Ein Lebenswerk, aus Leidenschaft entstanden“, hob Schulleiter Burkhard Jonck hervor. An der KGS sei es gut aufgehoben, nicht zuletzt, weil Ökologie einer der Schwerpunkte der schulischen Arbeit sei. Als Kostprobe aus diesem Lebenswerk gab es die erste Rundfunksendung, die Garberding gestaltet hatte, 1972 erschienen und mit Nachtigallen als Hauptakteuren.

Lebenslager Einsatz für die Natur

Als Biologielehrer, als Mitgründer der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer und als Stimme im Radio hat Garberding sich zeitlebens für den Erhalt der Natur eingesetzt. Mit der Übergabe des Archivs ist damit für ihn immer noch nicht Schluss. „Ich gehe gerne mit euch in die Natur“, bot er Florian, Lennard und Marisa aus der KGS-Schülervertretung an, die sich bei ihm für das Archiv bedankten. In den 1950er-Jahren habe er den Himmel voller Lerchen erlebt, gab er den Schülern mit auf den Weg. Heute müsse er lange suchen, um einem einzigen Exemplar zu begegnen. „Aber ihr könnt etwas dafür tun, damit sich das ändert“, sagte er ihnen. Sein bestes Beispiel: 100.000 Laubfrösche am Steinhuder Meer, die innerhalb von 15 Jahren neu angesiedelt wurden. Seitdem quakt es tausendfach in der Landschaft.

Von Beate Ney-Janßen