Amedorf

Was für den einen wie Müll aussieht, könnte das Material für ihre nächste Kreation sein: Sabine Hasenpusch und Viola Krause aus Amedorf sind begeisterte Kunsthandwerkerinnen. In ihrem Garagen-Atelier in dem Neustädter Ortsteil betreiben die Freundinnen Upcycling: Sie verwandeln ausgediente Möbel, Keramik oder Lederwaren in neue, hochwertige und farbenfrohe Unikate. Am Sonnabend, 8. August, ist Eröffnung.

Ein Produkt der Corona-Zeit

Das Atelier ist ein Produkt der Corona-Zeit. Hasenpusch und Krause sind seit vielen Jahren treue Besucherinnen der „Kulturellen Landpartie“ im Wendland. Dort treffen sich Kunsthandwerker aus ganz Deutschland, tauschen sich aus und präsentieren ihre Werke. In diesem Jahr wollten die Freundinnen erstmals als Aussteller dabei sein – wegen der Corona-Krise fiel das Kulturfest aus. „Wir wollten unsere Kreationen trotzdem präsentieren“, sagt Hasenpusch.

Die beiden funktionierten die zwei Garagen auf Hasenpuschs Grundstück in ein Atelier um: In der einen wird gebaut, in der anderen sind die fertigen Stücke zu sehen. Unterstützung erhalten sie von Hasenpuschs Mutter Luise Heinrich und ihrem Lebensgefährten Peter Johnen: Die beiden sind ebenfalls kunsthandwerklich tätig. Nach alt hergebrachter Kunst fertigen sie Gürtel und Schmuck aus Leder.

Aus Alt wird Neu: Gegenstände, die eigentlich für den Müll bestimmt waren, verwandeln die Kunsthandwerkerinnen in farbenfrohe Unikate. Quelle: Alexander Plöger

Nachbarn liefern Materialien

Dass die beiden Künstlerinnen immer auf der Suche nach Altmaterial sind, hat sich schnell herumgesprochen. „Viele bringen uns ihre aussortierten Dinge vorbei, bevor sie zum Recyclinghof fahren“, erzählt Krause. Auch sie selbst hielten immer Ausschau nach Werkstoffen: Beim Waldspaziergang sammelten sie etwa auch Äste. Wichtig sei stets die Nachhaltigkeit. „Wir verwenden keine Neumaterialien“, betont Hasenpusch.

Das Atelier soll künftig regelmäßig öffnen, genaue Öffnungszeiten haben sich Hasenpusch und Krause aber noch nicht überlegt. Später, wenn die Werkstatt fertig eingerichtet ist, werden Zuschauer den Kunsthandwerkerinnen auch bei der Arbeit über die Schulter schauen können. Wem eine Kreation gefällt, darf sie natürlich kaufen – für Hasenpusch und Krause steht das aber nicht im Vordergrund. „Uns geht es vorrangig um den Spaß, unser Hobby zu teilen“, sagt Hasenpusch.

Das Garagen-Atelier, Steinhagen 10, eröffnet am Sonnabend, 8. August, um 13 Uhr, bei Kaffee und Kuchen, das Ende ist noch offen. Coronabedingte Abstands- und Hygieneregeln gelten natürlich auch dort.

Von Alexander Plöger