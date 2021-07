Bordenau

Ab 15.30 Uhr soll es am Sonnabend, 3. Juli, rund gehen in Bordenau. Denn die Gruppe Color My Life der Jugendwerkstatt Bordenau fügt vier Konzerte an diesem Tag zu einem Festival zusammen. Kostenfreie Karten können auf der Internetseite www.color-my-life.de gebucht werden.

Auf Bordenaus Band MaNe Music folgen die Crazy Horns und auch die Musiker von Neustadts Brassband wollen für Stimmung sorgen. In einem zweiten Block ab 20 Uhr treten die Bands Focus und Fidgets Live auf. Erst gegen 23 Uhr soll die Sause enden.

Buchung war wegen EM zurückhaltend

„Die Reservierung der Karten war ein wenig zurückhaltend“, berichtet Ole Brackmann von Color My Life. Das ändere sich aber, seitdem Deutschland aus der Fußball-EM ausgeschieden sei. Es müsse schließlich keiner mehr mit seiner Mannschaft am Sonnabend mitfiebern.

Von Beate Ney-Janßen