Neustadt

Die Kundin, der Silvano Cano im Neustädter Salon Der Barbier am Montagvormittag die Haare aufhellt und schneidet, hat fünf Monate lang nicht Hand an ihren Kopf anlegen lassen. Und auch nicht selbst zur Schere gegriffen. Umso glücklicher ist sie, am ersten Tag vom Ende des Lockdowns für die Friseurzunft auf einem der begehrten Stühle sitzen zu dürfen.

Um 8.30 Uhr durfte die erste Kundin sich setzen. Seitdem kommt Cano nicht zur Ruhe. Bis 18 Uhr wird der Friseur Schere und Kamm schwingen. Und es morgen wieder tun dürfen – um zahlreiche zufriedene Kunden, die sich nach langer Abstinenz nun wieder sehen lassen mögen, aus dem Geschäft gehen zu sehen.

Friseuransturm geht noch wochenlang

Ein wenig Geduld mag bei manchen auch am ersten Haarschneidetag noch notwendig gewesen sein. Wie bei der Kundin, die sich angesichts des nach Corona-Maßstäben vollen Ladens noch vor der Tür tummeln muss und gefragt wird, ob sie nicht womöglich doch noch eine Besorgung in der Stadt machen will. Kein Problem. Dem Vorschlag kommt sie nach. Hauptsache, die Matte wird anschließend gestutzt und die Dauerwelle erneuert. Einige Wochen im Voraus seien sie ziemlich ausgebucht, sagt Cano. Der Ansturm geht also noch eine Weile unvermindert weiter.

Von Beate Ney-Janßen