Eilvese/Hagen

Diese Nacht dürfte eine 44-jährige Frau aus dem Neustädter Ortsteil Hagen länger bereuen. Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr wurde sie bei einer Verkehrskontrolle in Eilvese angehalten, die Beamten rochen Alkohol. Der Atemtest ergab 1,42 Promille, die Polizei ordnete eine Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein.

Wenige Stunden später, gegen 2 Uhr, fiel der Wagen einer Funkstreifenbesatzung erneut auf. Die Hagenerin saß wieder am Steuer, diesmal noch mit 0,66 Promille Atemalkohol. Gegen sie läuft jetzt neben dem Ordnungswidrigkeitsverfahren auch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein.

Von Kathrin Götze