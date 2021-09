Welze

Allerhand Feuer und ordentlich was auf die Ohren bekamen die Gäste beim ersten „Burning-Bully“-Festival in Welze. Franzi und Moritz „Mo“ Treubel feierten auf ihrem Resthof am Ortsrand die Hochzeit vom März 2020 nach und eine ganze Reihe Festivals, die ihnen in jüngster Zeit entgangen sind.

„Das hab ich mir schon immer gewünscht“, sagt Musikfan Mo Treubel. Fünf Bands und Musiker aus Norddeutschland hatte er gebucht, um es mit Freunden in Welze mal so richtig krachen zu lassen. Als der Headliner absagen musste, fand sich überraschender Ersatz.

Heiße Hochzeitsparty: Mit einem eigenen kleinen Festival haben Moritz „Mo" und Franzi Treubel in Welze ihre Hochzeit nachgefeiert. Neben einigen Bands aus der Region traten auch die Heavy-Rocker von „Stepfather Fred" aus Bayern auf – und feierten anschließend fröhlich mit den Gästen.

„Stepfather Fred“ heißt die Heavy-Alternative-Rock-Band aus Bayern, die am Sonnabendabend den Höhepunkt des Programms markierte. „Wow, das ist schon die erste Liga, da wollte ich immer mal auf ein Konzert gehen“, sagt Treubel begeistert, „und jetzt spielen sie noch bei uns im Garten.“ Dafür haben er und seine Freunde sogar ein Corona-Hygienekonzept auf die Beine gestellt.

Vor zwei Jahren ist die kleine Familie nach Welze gezogen. „Das habe ich nie bereut“, sagt der Vater. Auch bei den Vorbereitungen zum Festival hätten Nachbarn und Landwirte aus dem Dorf viel geholfen – mal mit Muskelkraft, mal mit schwerem Gerät. Die Bühne stellten die Stadtwerke Neustadt zur Verfügung – und das Finale übernahm der Schneerener Lars Petersohn mit einer wüsten Feuershow.

Von Kathrin Götze