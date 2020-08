Mühlenfelder Land

Die nächste Runde der Dorferneuerung läuft an: In Borstel, Dudensen, Hagen und Nöpke können die Eigentümer wieder Förderanträge für Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen an privaten, ortsbildprägenden Objekten stellen, teilt Stadtsprecherin Kathrin Kühling mit.

Stadt prüft Förderanträge vorab

Die Antragsteller sollten in Stichworten Art, Umfang und Notwendigkeit des geplanten Projekts erläutern und die zu erwartenden Kosten aufführen. Die Stadt Neustadt prüft die Förderanträge vorab und gibt jeweils Stellungnahmen ab. Die Anträge sollten bis Montag, 21. September, bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. In der Regel werden sie dann weiter an das Amt für regionale Landesentwicklung in Hildesheim geleitet. Dort müssen sie zwingend bis zum 15. Oktober eingegangen sein. Der Antragsstichtag wurde wegen der Corona-Pandemie um einen Monat auf dieses Datum verschoben.

Ministerium bietet Formulare an

Grundlage der Förderung ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE). Förderfähig sind demnach Maßnahmen der Dorferneuerung und private Bauprojekte, die dazu beitragen, den dörflichen Charakter zu erhalten. Förderfähig sind gegebenenfalls etwa die Erneuerung von Türen und Fenstern, Grundstücksmauern und -zäunen sowie Arbeiten an Dacheindeckungen und Hofpflasterungen.

Das Antragsformular kann auf der Homepage des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz www.ml.niedersachsen.de/startseite/ unter dem Stichwort ZILE – Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung heruntergeladen werden.

Planer beraten private Investoren

Für private Grundeigentümer besteht zudem die Möglichkeit, eine Beratung der Dorferneuerungsplaner in Anspruch zu nehmen. Wer Fragen zur Antragstellung, zur Gestaltung, zur Pflanzenverwendung oder zu Umnutzungsmöglichkeiten hat, erreicht Karin Bukies und Dr. Harald Meyer von der Planungsgruppe Stadtlandschaft unter Telefon (0511) 14391.

Von Kathrin Götze