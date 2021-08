Eilvese

Inzwischen ist es einen Monat her, seit die Bilder von zerstörten Häusern und schwimmenden Autos aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen über die Bildschirme flimmerten. „Ich musste dahin. Ich musste helfen“, sagt Matthias Homeyer. Einfach zuzusehen war keine Option für den Landdienstleister aus Eilvese. Auch die Zeitung hat bereits über das Engagement des 54-Jährigen berichtet.

Gegen das Vergessen

Zweimal war er inzwischen dort, stets mit viel Material im Gepäck. Beim zweiten Mal, Anfang August, kamen so viele Spenden zusammen, dass seine Frau Kirsten ihn mit dem Lkw begleitete. „Wir sind am frühen Morgen in Eilvese losgefahren und haben nach der Ankunft in Walporzheim, Dernau und Altenahr unsere Fracht verteilt. Beim Durchqueren des Landkreises habe ich gedacht, so muss es in einem Kriegsgebiet aussehen“, berichtet sie sichtlich erschüttert. „Nach wie vor fehlt es den Menschen an elementaren Dingen, wie Trinkwasser und Strom. Man macht sich keine Vorstellung davon, so etwas länger nicht zur Verfügung zu haben“, betont der Unternehmer.

Kirsten Homeyer: „Wie im Kriegsgebiet: So sieht es aus auf dem Weg nach Bad Neuenahr“. Quelle: Kirsten Homeyer

„Diese zwei Aufenthalte haben mich sehr verändert. Unsere Probleme hier sind im Vergleich dazu so klein“, sagt er, während er Daumen und Zeigefinger dicht zusammenführt. Und wer jetzt denke, er wolle sich nur profilieren, der habe keine Ahnung, so Homeyer weiter. „Ich habe das nicht nötig. Es geht mir nur darum zu helfen. Ich möchte nicht, dass die Opfer dort vergessen werden, nur weil eine neue sensationelle Nachricht diese Krise überschattet“, sagt er energisch.

Einer der Firmenwagen von Homeyer am Sammelpunkt in Walporzheim. Quelle: Kirsten Homeyer

„Motorradfahren ist meine Therapie“

Spurlos sind diese Erlebnisse nicht an ihm vorübergegangen. „Ich verarbeite das auf meinem Motorrad. Wenn ich fahre, kann ich mich entspannen. Oder ich schaue einfach meinen Tieren auf den Weiden zu. Das ist meine Art von Therapie“, erzählt er.

Immer wieder wache er nachts auf, aber nicht, weil er Albträume habe. „Dann fällt mir ein, was da unten noch fehlt oder was man noch tun kann“, berichtet er. „Wenn du einmal da warst, lässt dich das nicht mehr los“, fügt er noch leise hinzu. Auch seine Frau Kirsten haben die Stunden, die sie vor Ort war, mitgenommen. „Ich sah die Schuttberge, die sich links und rechts der Straßen auftürmten und doch war es kein Müll. Ich erkannte Spielzeug und Bettwäsche. Es waren Leben, die davongespült worden sind“, erzählt sie traurig. Viele Fotos habe sie nicht gemacht. „Das fühlte sich nicht richtig an“, sagt sie noch.

„Erst funktionierst du, dann kommt der Zusammenbruch“

Doch beeindruckt sie sind auch. Von der Hilfsbereitschaft im Allgemeinen und von den jungen Menschen vor Ort im Besonderen. „Die packten mit an bei den Eimerketten, egal wie dreckig es war. So etwas könnten die alten Leute nicht lange durchhalten. Das zeigte mir, dass die Menschen in der Not zusammenhalten. Durch die Corona-Krise hätte ich das fast vergessen. Da ist sich oft jeder selbst der Nächste“, sagt sie.

Die Menschlichkeit sei also noch nicht abhandengekommen. „Und die Dankbarkeit ist sichtbar. An vielen Hauswänden hängen Banner mit der Aufschrift: Danke an die Helfer“, fügt ihr Mann hinzu. „Der Zusammenhalt ist eng und die Gemeinschaft stark. Im Moment ist nur funktionieren angesagt, die seelischen Probleme kommen später“, ist sie überzeugt. Auch dabei sollte es dann aber an passender Unterstützung nicht mangeln.

Das eigene Leben

Homeyer plant schon die nächste Fahrt. „Der Herbst und der Winter stehen vor der Tür. Bis dahin ist die Krise für die Menschen dort noch nicht vorbei. Dann brauchen sie warme Unterkünfte und Kleidung. Die Gasversorgung wird ein Problem sein. Und ich habe noch Futtervorräte für die Weidetiere. Das wollte ich eigentlich verkaufen. Die Weiden und Felder dort sind ja wahrscheinlich auf Jahre von dem Schlamm kontaminiert“, grübelt er. Seine Frau bremst ihn etwas. „Zwischendurch musst du auch nach deiner eigenen Firma schauen. Die läuft nicht ohne dich“, erinnert sie ihn sanft.

Von Susann Brosch