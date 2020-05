Firmen spenden KGS-Schülern Computer für digitales Lernen

Neustadt

Digitale Schule ohne Computer zu Hause? Das ist keine Seltenheit. Ersten Schülern der KGS Neustadt ist mit Firmenspenden bereits geholfen worden, damit sie sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können.

Der 17-jährige Manon besucht den Hauptschulzweig der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) und steht kurz vor dem Abschluss. Bislang hat er sich bei vielen Aufgaben, die von den Lehrern gestellt wurden, mit seinem Smartphone beholfen. Das ist in seinem Zuhause die einzige Quelle, mit der er ins Internet gehen kann. Für die optimale Prüfungsvorbereitung ist das denkbar zu wenig.

Risikopatientin in der Familie

Während viele seiner Klassenkameraden wieder die Schule besuchen, bleibt ihm diese Möglichkeit verwehrt. Seine Mutter, erzählt er, gehöre zu einer der Risikogruppen. Er darf das Coronavirus auf keinen Fall nach Hause schleppen. So ist er immer nur kurz in der KGS, um sich anzusehen, was dort für ihn bereitsteht, damit auch ihm die Prüfungsvorbereitungen gelingen.

„Wir haben die Firmen angeschrieben, die schon seit Jahren mit uns zusammenarbeiten, und gefragt, wer uns Hardware spenden kann“, sagt die Leiterin des KGS-Hauptschulzweiges, Andrea Jürgens.

Drei Firmen spenden für zehn Schüler

Die Temps Malerbetriebe, das Konstruktionsbüro Hein und der Autobatteriehersteller Clarios aus Hannover meldeten sich zurück und lieferten, was in ihren Betrieben nicht mehr benötigt wird. PC, Drucker, Bildschirme, Laptops und Tablets kamen so zusammen. „Damit können wir die zehn Abschlussschüler ausrüsten, bei denen Bedarf besteht“, sagt Jürgens.

In der KGS sind alle Geräte mit der entsprechenden Software ausgerüstet worden, nun kommen sie zu den Schülern – als Geschenk, das diese auch nach den Prüfungen behalten dürfen. Der vordringliche Bedarf für die Abschlussklassen ist damit gedeckt. Weitere Geräte wünscht sich Jürgens aber dennoch. Auch in den nachfolgenden Jahrgängen haben viele Schüler zu Hause keine Endgeräte, oder es ist lediglich ein PC im Haushalt vorhanden, den sich mehrere Schüler und Eltern, die im Homeoffice sind, teilen müssen.

Wer die KGS mit Computertechnik unterstützen will, kann sich an Andrea Jürgens unter Telefon (05032) 952238 oder per E-Mail an juergens@kgs-neustadt.org wenden.

Von Beate Ney-Janßen