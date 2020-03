Neustadt

Gleich zweimal öffnet das Cinema im Leinepark in dieser Woche seinen Saal, um politische Filme zu zeigen. „Taste the Waste“, heißt der Dokumentarfilm von Valentin Thum, der am Dienstag, 10. März, ab 19.30 Uhr dort zu sehen ist. Er behandelt den Umgang mit Nahrungsmitteln und Lebensmittelabfall – ein brisantes Thema.

Ebenfalls politisch ist die Hauptfigur im Film „Die perfekte Kandidatin“, der am Donnerstag, 12. März, ebenfalls um 19.30 Uhr beginnt. Das gefühlvolle Emanzipationsdrama von Haifaa Al Mansour handelt von einer jungen Frau in Saudi-Arabien, die sich spontan entschließt, für eine Gemeindewahl zu kandidieren. Patin für diese Aufführung im Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag (am 8. März) ist die SPD-Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus.

Beide Filme laufen im Cinema im Leinepark, Suttorfer Straße 8. Karten kosten 6 Euro, Reservierungen sind über die Cinema-Webseite: www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon unter (01 52) 25 70 55 56 möglich.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze