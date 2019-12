Feuerwehrmann zieht brennendes Auto von Haus weg

Vesbeck

Ein brennendes Auto musste die Feuerwehr Vesbeck am Montag gegen 14 Uhr an der Beekestraße löschen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen von unten aus dem Motorraum, wie Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann berichtet. Dramatisch: Der Wagen stand dicht neben einem Haus, durch die große Hitze war bereits eine Fensterscheibe geborsten. Ein Feuerwehrmann holte rasch einen Gabelstapler aus der Nachbarschaft und zog den Wagen damit von dem Gebäude weg.

Lob für den geistesgegenwärtigen Kollegen

Mit C- und Schaumrohr hatten die Feuerwehrkräfte den Wagen anschließend schnell gelöscht. Gruppenführerin Kerstin Willmes aus Vesbeck war mit 18 Helfern aus Vesbeck und Helstorf angerückt. Vesbecks Ortsbrandmeister André Willer lobt den Kollegen, der geistesgegenwärtig den Gabelstapler vom nahen Hof geholt und so beherzt einen deutlich größeren Schaden verhindert hatte. Die Flammen schlugen so hoch, dass auch das Dach hätte Feuer fangen können, berichtete die Feuerwehr.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Kathrin Götze