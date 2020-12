Neustadt/Poggenhagen

Die Kernstadt-Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu einem Einfamilienhaus An der Stadtforst aus, weil Qualm aus dem Wäschekeller drang. Die Bewohner hatten den Vorfall rechtzeitig bemerkt, das Haus verlassen und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Atemschutztrupp ging mit einer Wärmebildkamera und Kleinlöschgerät in den Keller vor, um die Ursache des Rauchs festzustellen.

An einem Saunaofen wurden die Kräfte fündig, sie brachten die glimmenden Reste aus dem Ofen ins Freie. Um den Rauch aus dem Gebäude zu bekommen, setzten sie einen Überdruckbelüfter ein. Es entstand kein großer Schaden, die Bewohner konnten noch am Abend in ihr Zuhause zurück.

Lesen Sie auch

Von Florian Hake