Otternhagen

Schwarze Rauchschwaden zogen den Otternhagener Feuerwehr am Montagnachmittag entgegen: In einem Garten an der Max-Planck-Straße brannte eine Hecke. Der Qualm sei hauptsächlich deshalb entstanden, weil der Hausbesitzer bereits dabei war, das Feuer mit dem Gartenschlauch selbst zu löschen, berichtet Feuerwehrsprecherin Martinaentstanden.

Die Feuerwehr löschte mit einem C-Rohr nach und konnte bald wieder einrücken. Die Hecke war auf etwa vier Quadratmetern Fläche verbrannt. Verletzt wurde niemand. Unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Karsten Schneider waren acht Kräfte der Ortsfeuerwehr Otternhagen im Einsatz, die ebenfalls eingesetzte Polizei konnte ohne Weiteres wieder abfahren.

Von Kathrin Götze