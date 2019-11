Suttorf

Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Suttorf sind sehr zufrieden: Der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) steht am Sonntag in der Sonne und glänzt in sattem Rot. Feierlich übergibt Stadtbrandmeister Robert Krenz den Fahrzeugschlüssel an Ortsbrandmeister Thimo Grube. Symbolisch deshalb, weil der Transporter...