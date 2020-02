Die kleine Leine gehört zu den schönsten Ecken in Neustadt, doch die Anlagen dort befindet sich in einem schlechten Zustand. Die DLRG kann ihre Boote nur noch mithilfe der Feuerwehr einsetzen, auch die alte Schleuse muss dringend saniert werden. Frühere Initiativen scheiterten – nun will die SPD einen neuen Anlauf unternehmen.