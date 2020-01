Feuerwehr Lutter: Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter tauschen Posten

Lutter

Bei ihrer Jahresversammlung haben die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Lutter und die angeschlossene Löschgruppe Bevensen das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Und sie haben einen neuen Chef gewählt: Andre Fedler übernimmt zur Jahresmitte den Führungsposten von Ortsbrandmeister Olaf Irmer.

Kurios: An der Führungspitze der Wehr wird es einen Rollentausch geben. Fedler ist bislang stellvertretender Ortsbrandmeister gewesen. Diese Aufgabe wird im Juni Irmer übernehmen. Er habe seinen Lebensmittelpunkt nach Göttingen verlagert und könne den Aufgaben des Ortsbrandmeisters gerade in der Woche nicht mehr ausreichend nachkommen, erklärte Irmer seinen Schritt zurück in die zweite Reihe.

Wechsel gab es auch an anderer Stelle: Jens Wiegmann ist neuer Wart für die Atemschutzgeräte. Er hat das Amt von Matthias Rabe übernommen. Neuer Kassenprüfer ist Michael Northe.

Keine Einsätze in Lutter

Für die Mitglieder sei es ein ruhiges Jahr gewesen, sagte der Ortsbrandmeister. 2019 leisteten die 21 aktiven Mitglieder 545 Dienststunden. Einsätze gab es für die Lutter Feuerwehr keine. Der Altersdurchschnitt bei den Aktiven liege zurzeit bei rund 49 Jahren, sagte Irmer. Gefördert wird die Wehr von 40 Mitgliedern, zwei sind es in der Altersabteilung.

Den Kreis der Aktiven verstärken von nun an Christian Retzki und Fabien Fedler. Retzki ist Neubürger in Lutter und war bereits an seinem alten Wohnort bei der Feuerwehr aktiv. Er wurde bei der Jahresversammlung zum Oberfeuerwehrmann befördert. Fabien Fedler hat den Wechsel von der Jugend in den aktiven Dienst vollzogen und ist nun Feuerwehranwärterin. Eine Beförderung gab es auch für den neuen Ortsbrandmeister: Fedler hat sich für die Aufgabe des Löschmeisters qualifiziert.

