Eilvese

Das Einweihungsfest von Eilveses neuem Feuerwehrgerätehaus lockte am Sonnabend rund 200 Gäste zum Balschenweg 6. Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker schilderte wichtige Etappen und Akteure, angefangen bei Sabine und Dieter Beermann, die ihr Grundstück verkauften, bis zu Ortsbrandmeister Andreas Scharnhorst, dessen Nachfolge Dennis Schumann 2018 antrat. Er leitet Eilveses Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung, die mit 67 Aktiven, 20 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 40 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr fest im Ort verankert ist.

Das Erntefest fällt aus, dafür bekommt Eilveses Ortsfeuerwehr im 90. Jahr ihres Bestehens eine Feuerwehr-Gerätehaus und das wird zusammen gefeiert.

Dominic Herbst greift zum goldenen Schlüssel

„Ich freue mich, dieses Haus seiner Bestimmung übergeben zu können“, schloss sich Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst an. Die Stadtverwaltung investierte 1,9 Millionen Euro in das moderne Feuerwehrgerätehaus, das über einen großen Schulungsraum und Solarmodule auf dem Dach verfügt. Wie das Gebäude im Detail aussieht, stellte Architekt Mathias Madaus vom Hamburger Büro Beck/ Madaus Architekten dar. Thomas Völkel, Leiter des Fachdienstes Immobilien bei der Stadtverwaltung Neustadt machte deutlich, dass weit vor dem Guss der Bodenplatte viele Worte der Abstimmung stehen, weshalb er auch die Dialogfähigkeit seiner Mitarbeiterin Agata Monika Kwiatkowski lobte.

Stadtbrandmeister Robert Krenz freute sich über die modernen Arbeitsbedingungen, die der Leistungsfähigkeit und Bandbreite der Aufgaben gerecht werde. Zwischen den Redebeiträgen präsentierte die Kohorte 4.3 der Grundschule Eilvese mit Schulleiterin Karin Bremer Lieder und Tänze. „We lang het se wohl übet?“, fragte sich eine Eilveserin bei der Darbietung der Kinder auf Deutsch, Englisch und Plattdeutsch.

Neues Gebäude, moderne Umgangsformen

Coronabedingt ist manches nicht möglich, zum Beispiel Eilveses Erntefest. Dass Zuhörer mehr als 70 Minuten den zahlreichen Rednern lauschen, war dagegen der positive Aspekt. Im Jahr, in dem Eilveses Feuerwehr auf 90-jähriges Bestehen zurückblickt, spiegelte sich die gesellschaftliche Entwicklung bei der Gestaltung des Einweihungsfestes wider: Alle Beitragenden wurden gewürdigt und jeder Interessierte war eingeladen, mitzufeiern.

Fröhlich ging es weiter: Kinder hatten mit Clown DimDim Spaß, Gebäudeführungen und Musik des Spielmannszuges Eilvese gab es ebenso wie die Stärkung von der Fleischerei Backhaus. Infostände von Stadtverwaltung und Stadtwerken rundeten den Tag am neuen Gerätehaus ab.

Von Patricia Chadde