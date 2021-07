Dudensen

Ein terminreiches Wochenende haben die Mitglieder der Feuerwehr Dudensen erlebt. Am Freitag kamen sie zur Jahresversammlung zusammen, am Sonnabend zogen sie vom Gerätehaus in ein Übergangsquartier um.

Hygieneeinheit unterstützt Einsatzkräfte

Mit einer neuen Aufgabe ist die Feuerwehr Dudensen seit März 2020 betraut: Gemeinsam mit der Feuerwehr Basse bildet sie die Hygieneeinheit der Stadtfeuerwehr. Erster Einsatz für acht Mitglieder aus Dudensen war ein Kellerbrand in Niedernstöcken im Juli 2020. Ihre Aufgabe war es, die eingesetzten Kräfte zu dekontaminieren und mit frischer Einsatzkleidung auszustatten. Die Mitglieder haben dafür eine eigene Ausbildung bekommen. Ihre häufigste Aufgabe ist, mit Ruß kontaminierte Kleidung sachgerecht zu transportieren, damit der schädliche Feinstaub nicht in die Gerätehäuser getragen wird.

Das war einer von zwei Einsätzen, von denen Ortsbrandmeister Frank Meyer seinen Leuten bei der Jahresversammlung am Wochenende berichtete, der zweite bestand in einer Verkehrssicherung für die Polizei an der Straße gen Büren im Oktober. Die Feuerwehr habe im vergangenen Jahr insgesamt weniger Einsätze gehabt, sagte Meyer, er führt das auf das umsichtigere Verhalten der Menschen in der Corona-Pandemie zurück.

Jugendfeuerwehr-Jubiläum verschoben

Der Pandemie wegen musste die Feuerwehr auch das geplante Fest zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr im Dorf absagen – es solle nachgeholt werden, sagte Meyer. 45 Aktive und 11 Jugendliche zählt die Feuerwehr, außerdem vier Kinder und zwei zusätzliche Fachberaterinnen in der Kinderfeuerwehr. 94 Mitglieder fördern die Feuerwehr oder gehören der Altersabteilung an, und von den 16 Musikerinnen und Musikern der Kapelle sind zwei auch aktive Feuerwehrleute.

Zur Galerie Mitgliederehrung in der Jahresversammlung, Umzug in eine Scheune: Am Wochenende hatte die Feuerwehr Dudensen eine Menge zu tun.

Ehrung für Heinrich Waßmann

Zahlreiche Ehrungen hatte Meyer an langjährige Mitglieder auszusprechen; insgesamt 14 sind seit 25, 40, 50 oder gar 60 Jahren dabei. Sechs Aktiven durfte er befördern. Heinrich Waßmann verabschiedete sich nach 30 Jahren Kommandoarbeit und sieben Jahren als Gruppenführer, er bekam Präsente – unter anderem das Modell eines nostalgischen Leiterwagens als Flaschenhalter. Auch Robert Krenz verabschiedete sich als Stadtbrandmeister und dankte allen Abteilungen der Wehr für ihre umsichtig geleisteten Dienste während der Corona-Pandemie. Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster bedankte sich ebenfalls für die geleisteten Dienste und ging näher auf den anstehenden Neubau des Feuerwehrgerätehauses ein.

Umzug in Neugebauers Scheune

Am Sonnabend zog die Truppe dann aus ihrem Gerätehaus aus. Dieses wurde zwar erst 1980 in Betrieb genommen, entspricht aber nicht mehr den Anforderungen, um ein neues Löschfahrzeug unterzustellen. Außerdem finden im Neubau schließlich auch der Mannschaftstransportwagen und unter einem angesetzten Carport der Einsatzstellenhygiene-Anhänger Platz. Der Neubau soll an derselben Stelle stehen – ab August wird das alte Gerätehaus abgerissen.

Das alte Gerätehaus ist zu klein geworden. Ortsbrandmeister Frank Meyer (rechts) und sein Stellvertreter Ulrich Busch posieren für ein Abschiedsfoto. Das Haus soll Anfang August abgerissen werden. Quelle: privat

Die derzeit 46 aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr kommen übergangsweise in einer Scheune der Mitglieder Simone und Oliver Neugebauer unter, die am anderen Ende der Dudenser Straße liegt. Für die Unterkunft sei die Ortsfeuerwehr extrem dankbar, sagt Meyer. Zahlreiche Anhänger mit Ausrüstung mussten die Helfer am Sonnabend vom einen Ort zum anderen fahren – die Installationen hatten einige von ihnen bereits in der Woche vorbereitet. Die Fahrzeuge sind gut untergestellt, die Einsatzkleidung wartet nun in einem Nebenraum auf die Feuerwehrleute.

Von Kathrin Götze