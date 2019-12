Familienstreit bei Weihnachtsfeier in Dudensen: Betrunkene gehen aufeinander los

Dudensen

Reichlich Alkohol und Streitigkeiten führten offenbar dazu, dass eine zuvor harmonische Familien-Weihnachtsfeier in Dudensen am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags am Mittwoch heftig eskalierte. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, um die Kontrahenten zu trennen, die zum Teil auch mit Messern aufeinander los gingen.

Polizei findet blutende und verletzte Familienmitglieder vor

Nachdem ein Notruf eingegangen war, trafen die ersten Polizeibeamten gegen 5.30 Uhr am Einsatzort ein – sie hätten ein unübersichtliches Bild mit blutenden und verletzten Personen sowie blutverschmiertem Hausrat vorgefunden, berichtete Dienstschichtleiter Andreas Laing am Donnerstag. Die Anwesenden seien zum Teil „hochgradig alkoholisiert“ gewesen. Wegen der gereizten Grundstimmung habe man Verstärkung angefordert.

Sachlage ist schwierig zu klären

Es sei schwierig gewesen, zu klären, was vorgefallen war: Ein 23-jähriger Mann, der eigentlich als Zeuge befragt werden sollte, verlor auch noch die Beherrschung und trat einen Beamten in die Halsgegend – glücklicherweise ohne Schuhe, wie Laing berichtet. Die Einsatzkräfte seien fortwährend provoziert und beleidigt worden, hätten aber die Ruhe bewahrt, sagt er.

15-Jährige kommt bei Nachbarn unter

Schließlich habe man alle Beteiligten, neben dem 23-jährigen noch ein 25-jähriger Mann, eine 57-jährige Frau und ein 63-jähriger Mann, teils fixiert, mit Schnittwunden und Knochenbrüchen auf Rettungswagen verteilt. Sie wurden mit Begleitung einer Notärztin in verschiedene Kliniken in Nienburg und Hannover gebracht. Ein 15-jähriges Mädchen, das am Streit unbeteiligt geblieben war, und ihr Hund kamen zunächst bei Nachbarn unter.

Ermittlungsverfahren sind eingeleitet

Die Beamten stellten ein Tatmesser sicher und leiteten Ermittlungsverfahren ein – wegen gefährlicher Körperverletzungen, einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten und Beleidigungen – den Einsatzkräften sei es gelungen, die Situation zu befrieden, ohne selbst verletzt zu werden, berichtet der Polizeihauptkommissar. Die Ursache der Aggressionen sei bisher völlig unklar.

Von Kathrin Götze