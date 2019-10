Bedarf ist da: Wer spendet Fahrräder für Flüchtlinge?

Neustadt

Der Bedarf an Fahrrädern für Flüchtlinge bleibt in Neustadt auch 2019 groß. Am nächsten Wochenende startet deshalb eine neue Sammelrunde. Wer noch Fahrräder hat, die nicht mehr genutzt werden oder gar kaputt sind, kann diese in den kommenden Wochen kostenlos von den ehrenamtlichen Helfern der Radwerkstatt für Flüchtlinge abholen lassen.

Eine Erfolgsgeschichte

Mohammad Zane repariert in der Radwerkstatt für Geflüchtete ehrenamtlich gespendete Drahtesel. Quelle: Mario Moers

Insgesamt 700 Räder wurden in den vergangenen Jahren bereits gesammelt, aufgearbeitet und an Asylbewerber verteilt. Das rein ehrenamtlich organisierte Projekt des Deutsch-Iraners Amir Koujouie und seiner Mitstreiter geht immer weiter –denn der Bedarf ist da, es braucht nur ein gutes Netzwerk, um ihn zu erkennen. 2018 zogen 147 Flüchtlinge nach Neustadt, dieses Jahr sind es 64. Dazu kommen aber die Familienmitglieder, die nachgezogen sind und nicht in der Statistik auftauchen. „ Weil der Stadt auch 2020 weitere Personen zugewiesen werden, und wir mit Familiennachzügen rechnen, ist der Bedarf für Fahrräder weiter vorhanden“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley.

Umzug in die Ortschaften

In Neustadt werden seit fünf Jahren ausrangierte Fahrräder gesammelt. 2016 entstand eine kleine Radwerkstatt für Flüchtlinge in einer Garage neben dem Jugendhaus. Dort werden die Zweiräder repariert und für einen Unkostenbeitrag von 10 Euro an Flüchtlinge abgegeben. Die Vermittlung übernimmt dabei in den meisten Fällen die Stadt. Neuankömmlinge werden durch Sozialarbeiter auf das Angebot hingewiesen. „Inzwischen sind viele in eigene Wohnungen in den Ortschaften gezogen. Gerade dort wollen sie natürlich auch mobil sein“, berichtet die Sozialarbeiterin Rosemarie Lampe.

10 Euro müssen Flüchtlinge für die aufgearbeiteten Räder zahlen. Das Geld wird für Ersatzteile verwendet. Quelle: Mario Moers

An anderen Orten in der Region Hannover haben zuletzt mehrere vergleichbare Werkstätten den Betrieb eingestellt. In Ingeln-Oesselse bei Laatzen schloss jüngst ein ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätiges Ehepaar die improvisierte Werkstatt in der eigenen Garage –ihre Zielgruppe waren Bewohner einer große Unterkunft. Diese steht nun seit einem Jahr leer. In Weetzen machte man bereits 2017 eine Werkstatt wieder dicht. Auch hier war Leerstand in einer Unterkunft der Grund. Das droht in Neustadt nicht: Dank des engen Kontaktes zwischen Stadt und Radwerkstatt erreicht das Angebot jeden, der es braucht.

Wer ein Fahrrad abzugeben hat, kann sich ab Sonnabend, 18. Oktober, bei Amir Koujouie unter Telefon (0173) 549 8838 oder (05032) 9017648 oder per E-Mail amirrani1320@googlemail.com melden. Es wird eine Liste erstellt, nach der die Räder in den kommenden Wochen eingesammelt werden. Die Firma Temps stellt dazu, wie in den Vorjahren, kostenlos Transporter zur Verfügung.

Von Mario Moers