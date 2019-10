Neustadt

Ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ist am Freitag dabei beobachtet worden, wie er von der städtischen Unterkunft an der Bunsenstraße ein Fahrrad stahl. Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen. Die Beamten stellten fest, dass er erst zwei Tage vorher aus der Justizvollzugsanstalt Hannover entlassen worden war. Dort hatte er bereits wegen Eigentumsdelikten eingesessen. Er sei dem Haftrichter vorgeführt worden und direkt wieder in Haft gegangen, berichtet die Polizei.

Von Kathrin Götze