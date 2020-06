Mardorf

Eine 33-jährige Radfahrerin ist am Sonntagabend beim Zusammenstoß mit einem Motorrad auf der Meerstraße (K347) in Mardorf schwer verletzt worden. Die Radfahrerin hatte beim Abbiegen an der Einmündung zur Straße Alte Moorhütte die Vorfahrt missachtet. Ein 22-jähriger Motorradfahrer übersah die Frau und stieß mit ihr zusammen. Beide stürzten. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Radlerin in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Weil die Polizei bei ihm Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln sah, wurde eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Die Straße war vorübergehend voll gesperrt.

Von Mario Moers