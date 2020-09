Hagen

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte den Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn am Bahnhof in Hagen aufgebrochen und Geld entwendet, wie die Bundespolizei meldet. Über die Höhe der Beute machen die Beamten keine Angaben. Die Schadenshöhe liege bei rund 25.000 Euro. Der Automat kann nicht repariert werden, er wurde am Montagmorgen abtransportiert und soll ersetzt werden. Das könne bis zu vier Wochen dauern: „Wir empfehlen Fahrgästen im Vorwege über die App DB Navigator ihr Ticket zu lösen. Fahrgäste ohne Fahrkarte werden gebeten, sich bei Einstieg im Zug umgehend beim Zugbegleiter zu melden.“, sagt eine Bahnsprecherin.

Lesen Sie auch: Vandalismus ist ein Dauerproblem am Bahnhof Hagen

Anzeige

Der Aufbruch wurde der Polizei am Sonntagmorgen um 2.49 Uhr gemeldet. Genauer könne der Tatzeitraum nicht eingegrenzt werden, meldet die Bundespolizei. Der oder die Täter flüchteten unbemerkt. Zeugen gibt es bislang nicht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zur Tathandlung, zu Auffälligkeiten im Umfeld oder zu Fahrzeugen sollten Beobachter an die Bundespolizei melden, unter Telefon (05 11) 30 36 50.

Von Kathrin Götze