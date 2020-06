Neustadt

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz Am kleinen Walle in Neustadt am Mittwoch, 17. Juni, sucht die Polizei nun nach einem flüchtigen Fahrer. Dieser muss einen silberfarbenen SUV, Typ Honda HR-V, beim Rangieren angefahren haben. Der Wagen stand dort am Mittwoch von 16 bis 17 Uhr. Als der Eigentümer zurückkam, fand er Beulen und Kratzer am Kotflügel seines Honda vor. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Das Tatfahrzeug könnte weiß gewesen sein, es weise möglicherweise vorne rechts Beschädigungen auf, sagt Kriminalhauptkommissar Jürgen Winkler. Zeugen sollten sich im Neustädter Kommissariat melden, Telefon (05032) 9559115.

Von Kathrin Götze