Neustadt

Der Fluchtversuch ist missglückt: In der Nacht zu Sonntag ist ein 27-jähriger mit einem Seat vor einem Funkstreifenwagen geflüchtet. Die Beamten waren dem Wagen gegen 0 Uhr auf der Herzog-Erich-Allee Richtung Bahnhof gefolgt, um ihn zu kontrollieren. Da beschleunigte der Fahrer den Wagen, missachtete das Haltesignal und bog nach rechts in die Lindenstraße ab. In der Schäfergasse musste er schließlich anhalten und sich der Kontrolle stellen, sie endete in der Fußgängerzone. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige Neustädter keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn läuft jetzt ein Verfahren.

Fahrer steht unter Drogeneinfluss

Einen 22-Jährigen in einem Audi haben Beamte am Sonnabend gegen 20 Uhr auf der Landwehr kontrolliert. Dabei bemerkten sie, dass er unter Drogen stand – ein Urin-Vortest zeigte, dass es sich um Amphetamine handelte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Als Wiederholungstäter muss er mit 1000 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Von Kathrin Götze