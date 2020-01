Neustadt

Ein junger Mann ist am Neujahrsmorgen beobachtet worden, als er mit einem blauen Ford Fiesta zwei geparkte Autos am Straßenrand des Großen Wegs streifte. Der Mann sah sich den Schaden an, ließ dann den ebenfalls beschädigten Ford stehen und ging davon. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 11.000 Euro. Den Halter des Wagens habe man bisher nicht angetroffen, sagte ein Sprecher am Mittwochnachmittag.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den noch unbekannten Fahrer ein. Sie bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich im Kommissariat Neustadt zu melden, Telefon (05032) 9559115.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Neustadt lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Kathrin Götze