Neustadt

Leckagen können gefährlich werden: Die Stadtnetze lassen das Gasrohrnetz und die Erdgashausanschlüsse jedes Jahr prüfen. Die Untersuchungen starten am Montag, 2. September, in der Kernstadt. Danach geht es weiter mit Borstel, Dudensen, Eilvese, Hagen, Mariensee und Nöpke. Dieses Jahr beträgt die Netzlänge, die überprüft wird, 200 Kilometer. Das dauert rund sechs bis acht Wochen.

Prüfer muss auch Hausanschlüsse testen

Die Firma TBD (Technische Bau Dienstleistungen) wurde für die Ausführung engagiert. Prüfer Frank Fresemann sucht nach Gaslecks. Er müsse auch jeden einzelnen Hausanschluss testen, sagt Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat. Er bittet um Verständnis für den Fall, dass Fresemann unangemeldet auf einem Privatgrundstück steht und den Anschluss überprüfen möchte.

Messsonde saugt Luft überm Boden ein

Der Prüfer ist mit einem Stab ausgerüstet, an dem sich eine Messsonde befindet. Auf dem Rücken trägt er ein Gasspürgerät und er hat einen Tablet-PC dabei. Der Prüfer folgt bei seiner Arbeit den Rohrleitungen. Sein Tablet zeigt deren Lage genau an. Das Gerät saugt die Luft direkt über dem Boden ab und prüft dann direkt, ob sich kleinste Gasmengen in der Luft befinden.

Von Juli Lechner