Auf einer Hofstelle in Neustadt-Nöpke sind verwilderte Katzen zum Problem geworden. Die Eigentümer wandten sich an den Verein Glückskatzen Rodewald. Der Verein hilft, obwohl der Hof nicht in Rodewald liegt – und benötigt für seine Arbeit Spenden. Wer helfen will, erreicht die Glückskatzen unter www.glueckskatzen-rodewald.de oder unter Telefon (0 15 25) 1 59 27 72.