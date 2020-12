Esperke/Niedernstöcken

Der Autogottesdienst der Kirchengemeinde Niedernstöcken mit den Ortschaften Stöckendrebber und Esperke ermöglichte im zurückliegenden Sommer geistliche Stärkung bei hohem Hygienestandard. Ihren seinerzeit entwickelten Infektionsschutzplan hat die Kirchengemeinde jetzt ein weiteres Mal bei der Stadtverwaltung Neustadt eingereicht, um am Donnerstag, 24. Dezember, erneut zu einem Autogottesdienst einladen zu dürfen. Die Andacht zu Heiligabend soll um 15 Uhr auf dem Schützengelände vor dem Schafstall in Esperke, An der Drift 3, starten.

Anmeldungen werden bis Donnerstag, 17. Dezember, von Gundis Holzbrecher, Telefon (0151) 41244080, sowie Jens Ostrominski-Gardlo, Telefon (0157) 34724688, entgegengenommen. „Die Fahrzeuginsassen haben die aktuell gültige Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zu berücksichtigen“, betont Ostrominski-Gardlo.

Niedernstöcken feiert mit drei Gottesdiensten

In der Niedernstöckener Kirche dürfen am 24. Dezember 120 Besucher in drei Gottesdiensten feiern. Um 14 und um 15 Uhr beginnen jeweils die Krippenspiele für Kinder. Um 16.30 Uhr startet dann der Gottesdienst zum Heiligabend. Dafür werden Anmeldungen bis einschließlich 17. Dezember von Eberhardt Zywitzki-Bandelin, Telefon (0151) 54777860, und Antje Voigt, Telefon (0177) 6254398, sowie im Büro der Kirchengemeinde entgegengenommen, um die Höchstzahl der erlaubten Gottesdienstbesucher einzuhalten.

Christvesper in Helstorf und Abbensen

Auch andere Gemeinden bitten bereits jetzt um Anmeldungen: In Helstorf muss das Krippenspiel dieses Jahr ausfallen. Doch die Christvesper soll es sowohl in der Helstorfer Kirche als auch in der Kapelle Abbensen geben. An beiden Orten beginnen die Feiern um 16.30 und um 18 Uhr. Anmeldungen sind möglich im Gemeindebüro, Telefon (05072) 322, bei Werner Rump, Telefon (05072) 1858, oder bei Petra Seide-Matthies unter Telefon (05073) 1449 oder per E-Mail an p.seide-matthies@t-online.de. Anmeldeformulare liegen überdies zu den Gottesdiensten sowie im Gemeindebüro aus.

Fünf Termine zu Heiligabend in St. Osdag

In der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh sind für den Heiligabend fünf Gottesdienste vorgesehen, nämlich um 14.30, 16, 18, 21 und 23 Uhr, an den Feiertagen jeweils ein Gottesdienst. „Der Kirchenvorstand wird auf die Einhaltung der Hygienevorschriften achten“, sagt der Vorsitzende Bodo Messerschmidt. Dazu gehören auch die erforderlichen Anmeldungen. Sie werden vom 8. bis 11. Dezember und vom 14. bis 16. Dezember, jeweils von 17 bis 19 Uhr, im Gemeindebüro unter Telefon (05072) 334 oder (05072) 92054 angenommen.

Die Kirchengemeinde Basse feiert ihre Gottesdienste Heiligabend um 16.30 und 18.30 Uhr. Dafür werden Anmeldungen dienstags und donnerstags, jeweils von 9 bis 12 Uhr, im Gemeindebüro unter Telefon (05032) 2238 notiert.

Von Patricia Chadde