Vesbeck/Warmeloh

Wenn Naturschutz in Worte gefasst wird, dann klingt das oft geradezu poetisch: „Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen“ finden sich im Blanken Flat zwischen Vesbeck und Warmeloh ebenso wie „dystrophe Seen und Teiche“ – also nährstoffarme Gewässer. Auch „Übergangs- und Schwingrasenmoore..